Очень интересной историей назвал вице-премьер Юрий Трутнев попытку российских властей договориться с китайскими партнерами, ведущим вырубку леса на Дальнем Востоке. Власти предложили им перенести часть деревообрабатывающего производства в Россию, но предприниматели под разными предлогами переговоры прекратили.

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал газете «Известия», что в виду вступления в 2022 год в силу закона, запрещающего вывоз необработанной древесины, китайским коллегам предложили сбалансировать экономический результат от российского ресурса, и перенести некоторые из десятков целлюлозно-бумажных комбинатов с северо-востока Китая в Россию. Однако компании начали выбывать из переговоров.

«Мое ощущение, что они просто не хотят переносить центр прибыли из Китая в Россию и надеются, что мы сдадимся, примем решение и отменим пошлины, отменим законодательство и продолжим экспорт круглого леса», — предположил Трутнев.

Он предположил, что надо также поменять архаичную систему управления лесным хозяйством. Сейчас в регионе в этом секторе заняты 34 тысячи человек. Привлечь инвесторов пока не получается.

«Сейчас система управления должна поменяться, но пока она такая, когда даже для лесоустройства надо с блокнотами бегать по лесу. Половина данных о лесоустройстве устарела лет на двадцать, там куча проблем. Но если мы просто прекратим в 2022 году экспорт круглого леса, на Дальнем Востоке 34 тысячи человек останутся без работы», — уточнил Трутнев.

Вполне возможно, будет создана госкомпания с исключительным правом на экспорт древесины. Она будет вкладывать деньги в строительство перерабатывающих предприятий. Параллельно продолжится работа с инвесторами.

«Видимо, уже с западными, если с восточными не получается. Отступать неправильно, но мы не можем оставить людей без работы. Во всяком случае я буду такие предложения вносить», — подчеркнул полномочный представитель президента России в ДФО.

Российское правительство приступило к разработке обновленной стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Она объединит экономическую и природоохранную составляющие.