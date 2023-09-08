Важное 08 сентября 2023, 08:06 Голосование началось на выборах в Подмосковье Голосование началось на выборах в Подмосковье утром 8 сентября РИА «Новости»

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Голосование на выборах в Подмосковье стартовало. Жители региона выбирают губернатора, депутатов в советы депутатов в 10 городских округах, а также депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

Отдать свой голос можно в течение трех дней — 8, 9, 10 сентября. Участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Также принять участие в выборах можно и в формате онлайн — с помощью компьютера или смартфона на портале ДЭГ.

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Дистанционно голосовать могут те люди, кто заранее, до 4 сентября, подал заявление через портал госуслуг. Избиратель имеет право голосовать лишь один раз — либо очно, либо онлайн.

Депутаты Московской областной думы проследят за голосованием на избирательных участках в Московской области, уточнил спикер регионального собрания Игорь Брынцалов. Их задача — контролировать законность и открытость электорального процесса.