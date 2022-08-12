«Для ценителей извращений». Захарова посмеялась над идеей Европы использовать сточные воды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на предложение Еврокомиссии решить проблему засухи с помощью повторного использования сточных вод. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Почти половина стран Евросоюза столкнулась с засухой. Ключевым методом решения этой проблемы в Еврокомиссии назвали использования воды из очистных сооружений. Захарова напомнила об опасности такого подхода.

«Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — иронично заметила дипломат.

По ее мнению, власти Евросоюза не хотят замечать реальные угрозы. При этом все средства Европа тратит на поддержание конфликта на своем же континенте, подытожила она.

Страны Запада по-прежнему помогают Украине после начала спецоперации ВС РФ. ВСУ получают оружие и боеприпасы для обстрелов мирного населения Донбасса и гражданской инфраструктуры.