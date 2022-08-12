Украинские военные обстрелами по территории Запорожской АЭС не повредили критически важную инфраструктуру объекта, работа реакторов не нарушена, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Информацию опубликовали на сайте Минобороны РФ.

Военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ 11 августа обстреляли ЗАЭС. Огонь велся со стороны Никополя из 152-мм орудий. В результате удара теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов получили повреждения.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следят за ситуацией на атомной станции. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил существующие риски безопасности, что может обернуться очередной техногенной катастрофой.

В Австралии считают, что методы ведения боевых действий президента Украины Владимира Зеленского схожи с террористическими. Писатель Тим Андерсон сравнил атаки на ЗАЭС с вылазками Аль-Каиды* в Сирии.

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещена в России.