Минпромторг изменил перечень для параллельного импорта

Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта. В частности, в перечень попали продукты BMW, Siemens, Lеgо. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», — сказал он в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Его процитировало РИА «Новости».

В министерстве добавили, что речь идет о расширении списка за счет продукции брендов Lego, BMW, Siemens. При этом Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены), Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования) и некоторые другие компании исключаются из перечня, поскольку производители обещают импортировать товары по официальным каналам.

Мантуров добавил, что из 250 тысяч действующих в России компаний отечественный рынок покинули около 150.

Минпромторг весной представил перечень товаров, которые подпадают под параллельный импорт. Речь о более чем 50 категориях. В частности, это бытовая техника, автомобили, электроника.