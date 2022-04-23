Минпромторг РФ представил список товаров для параллельного импорта

Список товаров для параллельного импорта составили в Минпромторге. В него включили более 200 брендов, сообщили «Известия» со ссылкой на приказ министерства.

Перечень содержит около 50 групп товаров, которые ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя. В списке — автомобили, комплектующие к ним, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, оборудование, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура.

Минпромторг подтвердил подлинность приказа, его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Документ необходимо зарегистрировать в Минюсте.

Министерство разрешило параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, электронных устройств Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В списке автомобилей — премиальные марки.

Эксперты пока затрудняются сказать, когда начнет действовать параллельный импорт: сложности с логистикой все еще существуют.

Иностранные компании, которые ушли с российского рынка с начала спецоперации на Украине, уже захотели вернуться. Среди них — IKEA, Zara, «Макдоналдс», OBI. Однако они могут столкнуться с проблемами, логистическими и репутационными.