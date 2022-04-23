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    23 апреля 2022, 02:45

    Минпромторг РФ представил список товаров для параллельного импорта

    Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт телефонов Apple и других товаров

    Полина Созыкина

    Список товаров для параллельного импорта составили в Минпромторге. В него включили более 200 брендов, сообщили «Известия» со ссылкой на приказ министерства.

    Минпромторг РФ представил список товаров для параллельного импорта

    Перечень содержит около 50 групп товаров, которые ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя. В списке — автомобили, комплектующие к ним, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, оборудование, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура.

    Минпромторг подтвердил подлинность приказа, его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Документ необходимо зарегистрировать в Минюсте.

    Министерство разрешило параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, электронных устройств Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В списке автомобилей — премиальные марки.

    Эксперты пока затрудняются сказать, когда начнет действовать параллельный импорт: сложности с логистикой все еще существуют.

    Иностранные компании, которые ушли с российского рынка с начала спецоперации на Украине, уже захотели вернуться. Среди них — IKEA, Zara, «Макдоналдс», OBI. Однако они могут столкнуться с проблемами, логистическими и репутационными.