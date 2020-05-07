Росгвардия подарила ветеранам онлайн-концерт. Его можно посмотреть в записи

В гарнизонном Доме офицеров дивизии имени Ф. Э. Дзержинского состоялся посвященный 75-летию Великой Победы торжественный онлайн-концерт «Под знаменем Победы». Интернет-трансляцию можно было посмотреть в российских соцсетях и на видеохостинге YouTube.

Как сообщила «360» пресс-служба Росгвардии, в концерте приняли участие известные исполнители — заслуженный артист России Сергей Маховиков, популярная актриса театра и кино Лариса Шахворостова, известная певица Александра Кайдаш, и творческие коллективы Росгвардии. Они исполнили известные песни военных лет: «Темная ночь», «Землянка», «С чего начинается Родина» и многие другие.

Под финальная композицию «День Победы» военнослужащие выпустили в небо несколько десятков воздушных шаров в форме числа «75».

Ветераны Великой Отечественной войны и организаторы концерта также выразили благодарность медицинским работникам, которые находятся не переднем крае борьбы с COVID-19, и сотрудникам Росгвардии, обеспечивающим порядок на улицах России.

Прямую трансляцию концерта в Сети посмотрели уже около пяти тысяч человек. Те, кто его еще не видел, увидеть его в записи на официальных площадках Росгвардии, в социальных сетях «Одноклассники», во «ВКонтакте», Instagram и на видеохостинге YouTube.

К 75-летию Победы участники подмосковного отделения «Молодой Гвардии» подготовили несколько акций, они также раздадут репринт газеты «Правда», георгиевские ленточки и споют вместе с жителями Московской области песни военных лет.