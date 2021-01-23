Дипломатов США вызовут в МИД России из-за публикаций о протестах

Американских дипломатов вызовут на разговор в МИД России после публикаций о протестах. Ранее посольство США в Москве поддержало несогласованные акции, назвав их мирным протестом.

Об этом сообщили на официальном сайте российского Министерства иностранных дел.

«Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России», — сказано в сообщении.

МИД отметил, что такое поведение американских дипломатов будет иметь негативные последствия для отношений США и России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала поведение дипломатов США вмешательством во внутренние дела России.

«Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию — ред.). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», — заявила она во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Министерство также призвало власти Америки обратить внимание на собственные проблемы — в том числе «преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Ura.ru отметил, что СК РФ возбудил уголовное дело за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста в адрес несовершеннолетних.