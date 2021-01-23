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    23 января 2021, 21:51

    Дипломатов США вызовут в МИД России из-за публикаций о протестах

    Нина Петлинова

    Американских дипломатов вызовут на разговор в МИД России после публикаций о протестах. Ранее посольство США в Москве поддержало несогласованные акции, назвав их мирным протестом.

    Об этом сообщили на официальном сайте российского Министерства иностранных дел.

    «Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России», — сказано в сообщении.

    МИД отметил, что такое поведение американских дипломатов будет иметь негативные последствия для отношений США и России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала поведение дипломатов США вмешательством во внутренние дела России.

    «Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию — ред.). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», — заявила она во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

    Министерство также призвало власти Америки обратить внимание на собственные проблемы — в том числе «преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

    Ura.ru отметил, что СК РФ возбудил уголовное дело за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста в адрес несовершеннолетних.