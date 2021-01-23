Дипломатов США вызовут в МИД России из-за публикаций о протестах
Об этом сообщили на официальном сайте российского Министерства иностранных дел.
«Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России», — сказано в сообщении.
МИД отметил, что такое поведение американских дипломатов будет иметь негативные последствия для отношений США и России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала поведение дипломатов США вмешательством во внутренние дела России.
«Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию — ред.). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», — заявила она во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Министерство также призвало власти Америки обратить внимание на собственные проблемы — в том числе «преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».
Ura.ru отметил, что СК РФ возбудил уголовное дело за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста в адрес несовершеннолетних.