Дипломат отверг слухи о возможном выходе России из Совета Европы

Слухи о скором выходе России из Совета Европы ничем не подкреплены, заявил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский. Подобное нагнетание обстановки в СМИ не идет на пользу общему делу, заявил дипломат ТАСС.

Россия внесла реальный вклад в работу СЕ за четверть века членства в организации, указал Солтановский. Москва готова расширять взаимодействие в поиске ответов на новые вызовы, в том числе в сфере вакцинации населения от коронавируса, подчеркнул постпред РФ.

«Выступаем за обеспечение равного доступа всех желающих к сертифицированным вакцинам на Европейском континенте», — заявил дипломат.

Пандемия создала помехи для контактов, однако это не помешало генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич в октябре посетить Москву, где в декабре также побывал глава ПАСЕ Хендрик Дамс, планирующий новый визит в ближайшем будущем, отметил постпред. Он напомнил, что в феврале Россию также посетил гендиректор СЕ по правам человека Христос Якумопулос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и ЕС «разорваны в клочья».