«Разорваны в клочья»: Лавров оценил отношения России и Евросоюза

Предвзятость — это основная проблема для нормальных отношений России и стран Евросоюза. На сегодняшний день они «разорваны в клочья». Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в 2019 году работавший тогда главой внешнеполитического ведомства Испании Жозеп Боррель назвал Россию старым врагом Евросоюза, который представляет для него угрозу. Когда Москва попросила от Мадрида объяснений таких слов, то там это назвали фигурой речи.

«Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр пояснил свое заявление о готовности России разорвать отношения с Европой. Об этом он говорил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны в клочья», — рассказал Лавров.

Он добавил, что на сегодняшний день многие сферы сотрудничества между Россией и Европой оказались уничтожены. Больше нет Совета партнерства и сотрудничества, где МИД обсуждал с представительством ЕС по иностранным делам весь комплекс отношений.

В этом же интервью Лавров отметил, что ЕС показал себя как плохой деловой партнер в части работы по «Северному потоку — 2». Министр напомнил, что Россия со своей стороны выполнила все договоренности. Он напомнил, что соглашение о строительстве заключили задолго до газовой директивы и третьего энергопакета.

«Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — привела слова Лаврова «Газета.ru». Министр напомнил, что с подачи Польши Брюссель начал проверку, а после объявил, что «Северный поток — 2» попадает под новые правила.