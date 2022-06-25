«Дерзайте и смело идите вперед». Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ. Он поздравил их с окончанием школы, пожелав им благополучия и счастья.

«От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием. Вы совсем молоды и, конечно, о многом мечтаете, стремитесь заглянуть в будущее, представить, как сложится ваша взрослая жизнь. Она для вас только начинается», — привели слова главы государства на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сейчас перед выпускниками открывается большое количество дорог и возможностей. Он назвал важным, чтобы каждый смог найти собственный путь и максимально раскрыть свой потенциал.

«Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что уже через несколько лет вся страна узнает об этих достижениях и будет ими гордиться.

«Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас все получится. Еще раз с праздником вас! Счастья вам, благополучия и удачи во всем», — пожелал Путин.

Ранее выпускников поздравил с праздником зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал молодых людей надеждой и гордостью России.