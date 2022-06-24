Медведев назвал выпускников надеждой и гордостью страны

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил выпускников с окончанием школы. Он назвал молодых людей надеждой и гордостью России.

«Дорогие выпускники! Сегодня очень важный для вас день. Школьное детство осталось позади. Сегодня начинается ваша взрослая жизнь. Вы — граждане новой России, наша надежда и гордость. Будущее мы строим вместе. Уверен, что вместе мы добьемся новых побед», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Он добавил, что присоединяется ко всем теплым словам, пожеланиям удачи и исполнения мечт. Как подчеркнул зампред Совбеза, выпускникам под силу выдержать самые сложные экзамены. Он попросил уже бывших школьников не забывать своих учителей и наставников.

«В каждом из нас — частица их души и сердца. Сердечное им спасибо за все. Сил и настойчивости вам, здоровья, энергии и самых больших успехов!» — пожелал Медведев.

Выпускные вечера пройдут в большинстве российских школ в ночь на 25 июня. В праздничных мероприятиях поучаствуют порядка 649 тысяч молодых людей. Выпускной в Москве проведут в Парке Горького, а в Петербурге праздник «Алые паруса» пройдет в центре города.