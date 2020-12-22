Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни силовиков

В Госдуме приняли поправки к закону, который ограничивает разглашение информации о сотрудниках силовых структур. Распространять сведения об их оперативной деятельности и частной жизни будет нельзя.

Изменения коснулись закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», сообщило РИА «Новости».

Данные о судьях, прокурорах и сотрудниках Следственного комитета документ запрещает выдавать, даже если непосредственной угрозы их безопасности нет. То же самое касается работающих в ФСБ и отдельных категорий военных.

Меру авторы законопроекта сочли необходимой для применения, если жизни и здоровью силовиков из-за их служебной деятельности что-то угрожает. В пояснительной записке они обратили внимание на тот факт, что в Сети все чаще всплывает информация о частной жизни сотрудников силовых структур. На их работе подобные данные могут отразиться негативно.

Поправки в Госдуме внесли и в закон об оперативно-разыскной деятельности. Они запрещают разглашать сведения, которые содержатся в запросах граждан во время подобных мероприятий.