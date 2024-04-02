02 апреля 2024, 14:31
Депутаты внесли в ГД проект о наказании за участие в нежелательных организациях
Проект об ответственности за участие в нежелательных организациях внесли в ГД
Пакет законопроектов, предлагающих установить уголовную и административную ответственность за участие в деятельности нежелательных в России иностранных организаций, внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комиссии ГД по противодействию иновмешательствам Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что нежелательные организации, учредители которых находятся за рубежом, представляют угрозу для безопасности России. По словам Пискарева, эти структуры в последнее время активизировали свою разрушительную деятельность.
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Депутат добавил, что действующее законодательство дает возможность признать нежелательными только неправительственные организации. Благодаря новым законопроектам статус нежелательной организации можно будет присваивать и другим структурам, даже если учредителями выступают зарубежные госорганы.
Ранее парламентарии от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму проект закона, запрещающий иноагентам избираться в органы власти. По мнению депутата Дмитрия Гусева, инициатива поможет защитить страну от «вредителей».
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