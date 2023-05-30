Власть 30 мая 2023, 12:43 Депутаты решили запретить врачам проводить операции по смене пола Врачам запретят делать операции по смене пола, за исключением лечения аномалий у детей Unsplash

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Врачам в России запретят проводить операции по смене пола, за исключением лечения врожденных аномалий у детей, написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ирина Филатова. Она добавила, что в таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.

Филатова рассказала, что в минувшую пятницу депутаты уже ставили подписи под законопроектом о смене пола, но работа над текстом документа продолжалась и в выходные. По ее словам, проект получился жестким — не допускающим «нефизиологических» исключений. Итоговый вариант поддержали представители всех думских фракций.

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Парламентарий отметила, что в случае принятия закона медицинские операции по смене пола разрешат делать только детям при лечении врожденных физиологических аномалий. В ЗАГСах запретят вносить изменения в персональные данные на основании документов медицинских организаций о смене пола.

«На этом — все. Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизни без шанса исправить ошибку», — подчеркнула Ирина Филатова.

Ранее об отмене права на смену пола в паспорте заявлял министр юстиции России Константин Чуйченко. По его мнению, это стало бы первым шагом к укреплению традиционных семейных ценностей.