Власть 29 ноября 2023, 08:54 Депутаты разработали поправки в закон о переименовании Волгограда Облдума подготовила нормативную базу для переименования Волгограда Unsplash

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Депутаты волгоградской областной думы подготовили поправки в статью закона о переименовании населенных пунктов на территории региона. Проект документа опубликовали на сайте облдумы.

Парламентарии рассмотрели инициативу в первом чтении. Законопроект в случае принятия может стать нормативной базой для переименования Волгограда и других городов региона с помощью референдума.

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Его подготовку и проведение осуществят в соответствии с законодательством: предложение о новом названии поддержат только в том случае, если за это проголосуют более половины участников. Обоснованием для переименования города может стать возвращение ему известного названия, которое он носил в прошлом.

Ранее к губернатору Андрею Бочарову обратились представители региональной областной ветеранской организации. Они попросили его рассмотреть вопрос переименования Волгограда в Сталинград. По словам Бочарова, вернуть городу героическое имя можно только с помощью референдума. Он предложил организовать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей Волгограда о переименовании города.