Общество 27 марта 2023, 18:31 Референдум о переименовании Волгограда не станут проводить в ближайшие месяцы Блошкин: в ближайшие месяцы решения о референдуме по переименованию Волгограда не будет РИА «Новости»

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В ближайшие месяцы решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград принимать не будут, заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Он также подчеркнул, что в единый день голосования, в сентябре, референдум проводить не собираются, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня никакого решения приниматься не будет, <…> не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два», — сказал Блошкин.

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Вопрос о переименования Волгограда в Сталинград поднимался уже неоднократно. В 2021 году сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин сообщал, что партия готовит законопроект о переименовании города.

В ноябре представители региональной областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову, попросив его рассмотреть возможность вернуть городу его героическое имя.

Губернатор тогда отметил, что такие решения можно принимать только путем референдума, и предложил организовать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей по этому поводу.

В понедельник, 27 марта, в городе начали проводить опрос о возможном референдуме по переименованию города-героя в Сталинград. Об этом журналистов проинформировал глава городского совета ветеранов Александр Струков.