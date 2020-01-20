Депутаты рассмотрят законопроект о поправке к Конституции 23 января

«На пленарном заседании законопроект будет рассматриваться 23 января, в 10:00», — отметил вице-спикер Мельников.

В ближайший вторник Совет Госдумы намерен провести второе заседание, где изучит предложения комитета по госстроительству и законодательству по президентскому законопроекту. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что 21 января члены Совета Госдумы соберутся дважды. После первого заседания профильный комитет начнет работу по своим предложениям по законопроекту о поправке к Конституции, а после пройдет дополнительное заседание Совета Госдумы. Там участники рассмотрят предложения и назовут даты чтений законопроекта, заявил Володин в беседе с «Интерфаксом».

Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправке в Конституцию на рассмотрение депутатами Госдумы. В нижней палате парламента документ представят сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и юрист Талия Хабриева. Все они входят в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Текст внесенного законопроекта уже опубликован.