Депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил сегодня комитету Пискарева (по безопасности и противодействию коррупции) и комиссии Аршбы (по контролю за достоверностью доходов) запросить информацию у Центризбиркома о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы», — написала Кашеварова.

Она также отметила, что с просьбой о проверке обратился депутат от КПРФ Денис Парфенов. Володин назвал подобное обращение «серьезным обвинением», которое необходимо проверить. А если сведения о двойном гражданстве подтвердятся, то будут приняты «предусмотренные законодательством меры».

«Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — приводит слова Володина Кашеварова.

Ранее депутат и зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, с просьбой расширить льготную программу по ипотеке.