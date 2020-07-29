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    29 июля 2020, 17:41

    Депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства

    Мария Шагиахметова

    Российских депутатов проверят на наличие второго гражданства. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила советник спикера Думы по СМИ Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

    «Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил сегодня комитету Пискарева (по безопасности и противодействию коррупции) и комиссии Аршбы (по контролю за достоверностью доходов) запросить информацию у Центризбиркома о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы», — написала Кашеварова.

    Она также отметила, что с просьбой о проверке обратился депутат от КПРФ Денис Парфенов. Володин назвал подобное обращение «серьезным обвинением», которое необходимо проверить. А если сведения о двойном гражданстве подтвердятся, то будут приняты «предусмотренные законодательством меры».

    «Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — приводит слова Володина Кашеварова.

    Ранее депутат и зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, с просьбой расширить льготную программу по ипотеке.

    Новости SMI.FM