Депутат Журова: коронавирус покажет слабые места системы здравоохранения

Также она считает специальные выплаты врачам, которые пообещал Владимир Путин, необходимыми. По словам депутата, «в разговорах выясняется, что не все врачи готовы выходить на работу в таких условиях, потому что не все они собирались быть инфекционистами».

«Конечно, в такие условия человеку необходима поддержка», — уточнила Журова.

Кроме того, по ее мнению, пандемия — серьезная проверка для российской системы здравоохранения.

«Увидим, как она справится, безусловно, выявятся какие-то „гнойники“, которые придется решать», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что российские семьи с детьми до трех лет также имеют право на дополнительные выплаты в условиях коронавируса. Причем для того, чтобы получить законную сумму, не нужно никуда ходить — достаточно написать заявление и отправить его через личный кабинет на портале Госуслуг либо на сайте Пенсионного фонда России.