Новые выплаты в размере пяти тысяч рублей будут выплачиваться на протяжении трех месяцев. Для этого родителям необходимо написать заявление и отправить его через личный кабинет на портале Госуслуг либо на сайте Пенсионного фонда России.

На пособие могут рассчитывать, все россияне, имеющие право на материнский капитал. Они смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», — уточнил глава Минтруда Антон Котяков.

Средства на дополнительные пособия для более чем трех миллионов российских детей направлены из федерального бюджета.

Новые дополнительные меры поддержки россиян накануне объявил Владимир Путин в очередном обращении к нации. К примеру, потерявшим работу россиянам теперь пособие будут начислять автоматически.