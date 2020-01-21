Депутат Затулин оценил перспективы энергетического сотрудничества Минска с Осло

«Как указывают эксперты, эта нефть по определению дороже, чем та, которая течет по нефтепроводу „Дружба“ через Беларусь», — обратил внимание первый зампред думского Комитета по делам СНГ.

По его мнению, это сообщение носит характер шантажа, дабы смутить Россию, которой не удалось договориться с белорусами о поставках сырья. Затулин признался, что не верит в энергетическое сотрудничество Белоруссии и Норвегии. По словам законодателя, все, за что борется Минск — это спекулировать российской нефтью и получать на этом свою маржу.