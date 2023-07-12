Эксклюзив 12 июля 2023, 10:09 Депутат Толмачев объяснил смысл инициативы о переходе парламентариев на российские автомобили Депутат ГД Толмачев: России нужно преодолеть зависимость от иностранных автопроизводителей РИА «Новости»

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Мировые автогиганты в рамках антироссийской санкционной политики отключают некоторые функции для российских покупателей. Россия не должна допускать такого отношения к себе, поэтому поддержка российского автомобилестроения парламентариями является правильной мерой. Такое мнение в беседе с «360» выразил депутат от фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

«Пересаживаться на отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации — нормальное, своевременное решение не только для Думы, но и для других государственных предприятий, ведомств», — сказал он.

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По его словам, дело не только в поддержке российского автопрома. Важно преодолеть зависимость от недружественных государств, «автомобильные заводы которых ставят сиюминутные политические интересы некоторых кругов своих стран выше клиентоориентированности, выше интересов бизнеса».

Парламентарий напомнил, что такие автогиганты, как BMW и Mercedes, отключили для покупателей из России некоторые функции.

«Что дальше? Владельцы сядут в машины, а они не заведутся и останутся памятниками самим себе? В этом смысле, конечно, нужно доверять тем, кто „не отключит твой автомобиль, когда захочет“», — подытожил Толмачев.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента должны пересесть на российские автомобили. По его словам, таким образом следует поддержать автопром страны.