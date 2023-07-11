11 июля 2023, 16:02
Володин предложил пересадить депутатов на российские машины
Спикер ГД Володин: служебные машины депутатов должны быть российского производства
Депутаты Государственной думы должны перейти на использование в служебных целях автомобилей российского производства. Такую идею подал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, написал ТАСС.
Он предложил поддержать идею главы Минфина Антона Котякова о том, что это ведомство должно закупать для своих служащих российские машины.
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«Что касается депутатов Государственной думы, мы такое же решение можем с вами принять в отношении автомобилей, которыми пользуется Государственная дума», — сказал он.
По его словам, в России есть такие марки, как «Лада», «Москвич» и Aurus. Спикер Госдумы отметил, что с подобных решений и «начинается отечественное автомобилестроение». Он уверен, что если обратить внимание на свой автопром, то будет больше хороших машин. Если же пользоваться только иномарками, то свою отрасль преуспевающей сделать не удастся.
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