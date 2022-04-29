Депутат предложила признать иноагентами артистов, которые плохо говорят о России

Представители творческих профессий, которые плохо отзываются о России, президенте, гражданах страны, а сами живущие за рубежом и имеющие двойное гражданство, должны попасть в реестр иноагентов. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она считает, что этих людей нужно лишить возможности заниматься творческом в РФ.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов — прим. ред.)… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — сказал она РИА «Новости».

Ямпольская отметила, что это ее личная позиция, данное предложение еще не выдвигалось на рассмотрение. Парламентарий не исключила, что инициатива может быть оценена как радикальная идея. Однако она объяснила, что речь идет не о «всех, кто уехал, кто испугался», а о тех, кто регулярно с ненавистью и негативом отзывался о президенте страны, россиянах и самой России. Депутат напомнила, что среди них есть люди, которые при этом продолжают получать деньги за свое творчество.

На прошлой неделе список иноагентов пополнился новыми именами. В частности, в него попали журналист Александр Невзоров и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.