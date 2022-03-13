Депутат предложил уничтожать алкогольные заводы за контрафакт

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что необходимо уничтожать алкогольные заводы, которые поймали на изготовлении и распространении контрафактной продукции. Из каждых десяти заводов суррогаты распространяют четыре или пять, рассказал Хамзаев Ura.ru.

«Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — уверен депутат.

Хамзаев также предложил ужесточить наказание за продажу суррогатного алкоголя, если его употребление привело к смерти. По мнению депутата, в этом случае торговлю контрафактом нужно «приравнять к массовому убийству». Он напомнил, что, согласно УК, санкция за смерть двух и более лиц — до 20 лет лишения свободы.

В конце февраля в Бурятии после употребления суррогатного алкоголя погибли четверо мужчин от 20 до 44 лет, сообщила радиостанция «Говорит Москва». По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемых в продаже поддельного спиртного задержали.

Ученые из Пенсильванского университета опровергли миф о безопасных дозах алкоголя. Исследование с участием 36 тысяч человек показало, что изменения в структуре мозга начинаются уже после половины бокала пива, а два бокала приводят к процессам, которые приравниваются к старению мозга на два года.