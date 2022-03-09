Журнал Nature Communications опроверг миф о безопасных дозах алкоголя

Ученые из Пенсильванского университета опровергли миф о безопасных дозах алкоголя. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на журнал Nature Communications.

По данным сайта «Русская планета», они провели исследование с участием 36 тысяч человек. Результат показал, что при употреблении более, чем половины бокала пива, начинаются изменения в структуре мозга. Каждый новый глоток лишь усугубляет их. При этом два бокала пива приводят к процессам, которые равны старению мозга на два года.