Депутат объяснился за подаренный на открытии школы вазелин

Первой причиной оказался срыв национального проекта более чем на год. «Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить», — объяснил Булавинов.

Депутат не понимает причину ажиотажа вокруг вазелина, потому что «у него много разных применений».

Ранее в поселке Гидроторф открыли новую школу на 900 мест. Образовательное учреждение ждали не один десяток лет. Булавинов, который в свое время занимал пост мэра Нижнего Новгорода, следил за историей с недостроем.

Депутат приехал на торжественную церемонию открытия школы 12 декабря. Булавинов поздравил собравшихся с долгожданным событием. Он отметил, что ему приходилось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Депутат напомнил, что из-за постоянных переносов сроков сдачи проекта стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.

Булавинов рассказал собравшимся, что школу приедет посмотреть губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Поэтому он подарил баночку вазелина главе администрации и подрядчику. Подарок депутат вручил со словами «она им пригодится».