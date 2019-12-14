Депутат вручил чиновникам вазелин на открытии школы в Нижегородской области

Экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов вручил администрации поселка Гидроторф (Нижегородская область) банку вазелина во время открытия новой школы. Он заявил, что его подарок пригодится местным властям и подрядчику во время визита губернатора — школу должны были открыть еще в октябре 2018 года.

«Печально, что этот праздничный день омрачает тот факт, с каким трудом эта школа строилась. Один год и два месяца она должны была открыть двери для учеников. Мне пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы ускорить подрядчика», — приводит слова Булавинова портал «PrоГород». Парламентарий добавил, что объект изначальной стоимостью в 360 миллионов рублей из-за сорванных сроков вырос в цене до 400 миллионов рублей.

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Он заявил, что это не должно остаться безнаказанным и вручил администрации Гидроторфа и подрядчику банку вазелина в преддверии визита в поселок губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Свой юмористический подарок Булавинов объяснил тем, что вазелин «пригодится» во время инспекции школы.

Новая школа в Гидроторфе рассчитана на 900 мест. В ней есть современный спортзал, кабинет иностранных языков с лингафонным оборудованием и большая столовая.