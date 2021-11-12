Депутат назвал законопроект о введении QR-кодов мерой для защиты здоровья россиян

Законопроекты о введении QR-кодов необходимы для законодательного закрепления этой меры. Направлена она, в первую очередь, на защиту здоровья россиян. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он пояснил, что после внесения законопроектов в нижнюю палату парламента председатель ГД РФ определит ответственный за их рассмотрение комитет. Необходимость разработки подобных проектов назрела давно.

«Сейчас повсюду практикуется введение QR-кодов, но решения принимают губернаторы, Роспотребнадзор. Законодательной базы для применения такого метода нет. Поэтому надо отрегулировать это законом. Это правильный ход», — подчеркнул Тумусов.

Введение QR-кодов, по его словам, показало свою эффективность с точки зрения «принуждения к вакцинации». Когда QR-коды стали требовать для входа в какие-либо учреждения, темпы вакцинации значительно выросли.

«К сожалению, мы упускаем драгоценное время для достижения коллективного иммунитета из-за того, что часть людей не хочет вакцинироваться. Законодательное оформление метода и необходимость защиты здоровья граждан вынуждает принимать такие, возможно, жесткие меры. <…> Но я [их] поддерживаю. Из двух зол надо выбрать меньшее — защиту здоровья россиян», — заключил депутат.