Закон о QR-кодах не затронет детей и подростков

Меры по введению QR-кодов из-за коронавируса никак не коснутся несовершеннолетних. Дети и подростки смогут посещать общественные места и другие учреждения без ограничений. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала она.

Ранее на сайте правительства России опубликовали законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Чтобы попасть на массовые мероприятия, посетить объекты общепита и розничной торговли или культурные учреждения, человек должен будет показать один из нескольких документов.

Речь идет про подтверждение перенесенного ковида, QR-код о вакцинации или медотвод от прививки. До 1 февраля также можно будет попасть в эти учреждения при наличии отрицательного ПЦР-теста.

При этом QR-коды или другие документы не нужно будет предъявлять, чтобы попасть в продуктовый магазин, аптеку или организацию, которая торгует товарами первой необходимости.