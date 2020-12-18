Депутат назвал способ преодоления бедности к 2030 году

Президент заявил, что к 2030 году должно снизиться количество людей, которые живут за чертой бедности — с 13,5% до 6,5%.

По его словам, для этого в первую очередь необходимо бороться с безработицей. Кроме того, следует повысить МРОТ и предотвращать увеличение инфляции. Для этого нужно пополнять доходную часть бюджета и прекратить ненужные расходы.

«Как повышать доходную часть бюджета? Это монополия на алкоголь, жесткий контроль за всеми товарами, переходящими границу, а также за продажей акцизных товаров, ведение прогрессивной шкалы налогообложения, первый шаг в этом направлении уже сделан», — считает Нилов.

Накануне президент Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этот раз она прошла в необычном формате. Глава государства в течение 4 часов 34 минут общался с представителями прессы. Журналисты задали 60 вопросов. «360» вел онлайн-трансляцию.