Уничтожение цели, похожей на «Панцирь-С1», показала оборонная компания Турции

Турецкая оборонная компания Roketsan в ролике, презентующем боеприпасы для нового беспилотника Akinci, использовала образ вражеской цели, напоминающий российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Видео было создано с помощью компьютерной графики.

Видеоролик компания опубликовала в социальных сетях. В анимационном видео турецкий беспилотник оснащен умными бомбами MAM-T, которые поражают цель, похожую на «Панцирь-С1», в пустыне.

Ранее Украина приобрела турецкие беспилотники Bayraktar. ВСУ применила их во время учений над акваторией Черного моря. Глава МИД РФ обратился ко всем странам с просьбой не поддерживать милитаристские украинские настроения. Турция заявила, что сотрудничество Анкары и Киева в сфере оборонной промышленности не направлено против других стран.

Новый турецкий беспилотник Bayraktar Akinci получил собственную линейку боеприпасов, разработка которых уже на стадии завершения, сообщило издание «Военное образование». Умные боеприпасы предназначены для поражения объектов, морских и наземных целей, в том числе бронированных.