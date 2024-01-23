Власть 23 января 2024, 17:24 Депутат Госдумы сообщила правоохранителям о свалке с гумпомощью для ВС России Депутат ГД Стенякина рассказала правоохранителям о свалке с гумпомощью для ВС РФ

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Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина передала в правоохранительные органы информацию о свалке с гумпомощью для российских военнослужащих на границе ДНР и Ростовской области. Об этом она рассказала РБК.

Стенякина подтвердила, что гумпомощь действительно выбросили — осталось понять, была ли это «специальная постановка», направленная на то, чтобы волонтеры разочаровались в своей работе. По словам парламентария, если же в этой ситуации выявится чья-то халатность, виновных надо наказать, поскольку случившееся можно расценить как «работу против своего государства и диверсию».

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«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — заверила Екатерина Стенякина.

Если видео со свалкой все-таки было фейком, ответственность должны понести его авторы, добавила она.

О выброшенном гуманитарном грузе ранее сообщил дальнобойщик Александр Закутний. Он же снял эту картину на видео.