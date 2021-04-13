Депутат Госдумы раскрыл сценарий вероятного противостояния России и НАТО

Россия не может оставить без внимания активизацию войск НАТО около своих границ как по военной, так и дипломатической линии. Но основная задача, которая сейчас стоит перед страной, — это создание новой социально-экономической модели, которая способна противостоять любым внешним угрозам. Таким мнением с «360» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат напомнил, что после прекращения существования Советского Союза и Варшавского договора Североатлантический альянс утратил всякий смысл. Однако на сегодняшний день эта структура не только не прекратила свое функционирование, но и расширила влияние в Восточной Европе.

«Натовские базы оказались у наших границ, и такого рода активность продолжает расти. Угроза, перед которой оказалась Россия, заставляет ее поддерживать свой оборонный комплекс в должном состоянии», — заявил Дмитрий Новиков.

По его оценке, оптимальный сценарий со стороны оппонентов — добиться ухода России с мировой арены, чтобы ликвидировать еще один центр противодействия США.

«Если нет России, остается один Китай, против которого уже ведутся определенные спецоперации в информационном, экономическом и военном планах», — пояснил депутат.

Он отметил, что для реализации своей цели НАТО и США могут использовать Украину в качестве плацдарма даже без включения ее в состав альянса.

«Они могут использовать территорию Украины для осуществления разного рода провокаций в отношении Москвы, чтобы ослаблять ее экономические и военные возможности и лепить дополнительный образ врага ради увеличения военных бюджетов», — поделился Дмитрий Новиков.

Он отметил, что дипломатическими или военными путями эту ситуацию не решить. России необходимо создать новую социально-экономическую модель, которая сможет противостоять любым угрозам благодаря развитию науки, передовых технологий и новых типов оборонительных вооружений. Для этого нужно срочно подтягивать до нового уровня экономическую систему страны и ее технические возможности.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО направит к балтийским и черноморским границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц военной техники. Он подчеркнул, что США начали переброску через Атлантику в Европу стратегической авиации.