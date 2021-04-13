Шойгу заявил об активизации войск НАТО около границ России

НАТО направит к балтийским и черноморским границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц военной техники. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе о стратегической авиации, которую США перебрасывают через Атлантический океан в Европу.

«Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр особо отметил, что группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось число пролетов самолетов-разведчиков около российских границ и в полтора раза чаще в морские акватории стали заходить иностранные катера.

Шойгу напомнил, что каждый год Североатлантический альянс проводит на территории Европы до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Он отметил, что все они носят явную антироссийскую направленность.

«Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021», — заявил министр.

Шойгу отметил, что на западные территории России в течение трех недель перебросили две армии и три соединения ВДВ для проверки боеготовности. Министр отметил, что военные показали полную боевую готовность и способность обеспечить военную безопасность страны. Все мероприятия завершат в течение двух недель.