Депутат Госдумы предложил создать единый закон об иностранных агентах

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что собирается выступить с предложением разработать единый закон об иностранных агентах. Эту тему депутаты обсудят на профильной комиссии.

Луговой рассказал, что работа над законодательным регулированием иностранных агентов будет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.

«На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — сообщил он РИА «Новости».

Ранее Госдума одобрила поправку, согласно которой в России появится единый реестр сведений о физлицах, признанных иноагентами или связанных с ними. Список будет вести Министерство юстиции РФ.