Госдума одобрила создание реестра иноагентов в РФ

Госдума одобрила поправку, по которой в России появится единый реестр сведений о физлицах, являющихся иноагентами либо связанных с ними. Об этом сообщили на сайте ГД РФ.

Реестр будет вести Минюст. Вносить в него будут физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также были работниками или членами НКО-иноагентов, общественных объединений — иноагентов. Отдельно указывается, что в реестр включат учредителей, руководителей и работников зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, в черный список могут попасть физлица, которые ведут политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

Также депутаты предложили конкретизировать требования к участию иноагентов в выборах.

«Если в агитматериалах есть высказывания данных лиц, они должны сопровождаться плашкой, информирующей об иноагентском статусе. Плашка должна занимать не менее 15% от площади агитационного материала. Маркировка должна присутствовать и на подписных листах. Кроме того, агитация кандидатов-иноагентов должна будет дополнительно направляться в избирком», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.