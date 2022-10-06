Депутат Госдумы обозначил срок для формирования новых частей из мобилизованных | 360°

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Депутат Госдумы обозначил срок для формирования новых частей из мобилизованных

Депутат ГД Гурулев: для формирования частей из мобилизованных потребуется два месяца

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Создание новых частей из мобилизованных военнослужащих и их обучение займет не менее двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. В это время вооруженные силы России должны держать линию фронта, отметил депутат в эфире «Соловьев Live».

Гурулев подчеркнул, что мобилизованный ресурс нужно подготовить, создать новые части и соединения и на это потребуется время.

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«С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон», — заявил Гурулев.

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Необходимо «перехватить инициативу», считает депутат. Ракетными ударами нужно вывести из строя логистические и промышленные объекты Украины.

Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных. Военнослужащие учатся использовать минометы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и возимых минометов 2С12 «Сани».

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

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