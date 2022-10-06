Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 09:07 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных Минобороны опубликовало кадры подготовки минометных расчетов для участия в СВО Минобороны РФ

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Мобилизованные учатся использовать минометы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Кадры учений резервистов из Свердловской области и Сибири показало Минобороны РФ.

Мобилизованные проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из РСЗО «Град» и возимых минометов 2С12 «Сани».

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«Коллектив у нас дружный, ребята все друг за друга, друг другу помогаем. Ну, и в бою, думаю, тоже покажем себя коллективом», — заявил командир минометного расчета Василий.

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Военные в составе расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по разным мишеням, которые расположены на дистанциях от 500 метров до нескольких километров. Также бойцов учат определять расстояния до целей и нужное количество заряда для поражения целей противника на различных дистанциях.

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