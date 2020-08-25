Московские школьники смогут при желании учиться удаленно

Родители московских школьников могут перевести их на дистанционное обучение. Об этом заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Безусловно, родители имеют право оставить ребенка дома, и ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома Александр Молотков руководитель департамента образования и науки Москвы

Для перевода на дистанционное обучение родителям, по словам Молоткова, «нужно только уведомить классного руководителя — написать заявление».

«Если у семьи есть такое желание, то пожалуйста», — привело слова чиновника агентство «Москва».

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 1 сентября занятия во всех московских школах будут очными, а дистанционное обучение «не предполагается» ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.

До начала учебного года в Москве протестируют на коронавирус всех работников сферы образования, говорила Ракова. Помимо учителей это уборщицы, охранники и другие сотрудники — всего порядка 180 тысяч человек.

Сдать бесплатные тесты на COVID-19 также предлагают школьникам и их родителям. Тестирование проводят в поликлиниках.

Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными в школу не допустят. Если в классе выявят заболевшего, класс отправят на двухнедельный карантин.