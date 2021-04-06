Задержанных за обнаженную фотосессию депортируют из Дубая

Власти ОАЭ вышлют участниц и организаторов обнаженной фотосессии, устроенной на балконе высотки в Дубае. Ранее полиция эмирата сообщала о задержании группы людей за съемку «непристойного видео». Среди задержанных были гражданки Украины и гражданин России.

«Прокуратура завершила расследование недавно опубликованной фотосессии, которая противоречила законам ОАЭ. Вовлеченные лица будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов», — сообщили в медиацентре правительства Дубая в Twitter.

В пресс-службе добавили, что других комментариев по поводу инцидента не будет.

3 апреля несколько обнаженных девушек выстроились в ряд на длинном балконе дубайского небоскреба ради фотосессии. Жители вызвали полицию, которая задержала 11 моделей, предположительно, из Украины, а также двух мужчин, отвечавших за фотосессию. Один из задержанных, Алексей Концов, оказался россиянином.

Второй задержанный — выросший в США уроженец Украины Виталий Гречин. Он любит фотографироваться с политиками, а также часто попадает на кадры с девушками из эскорта.