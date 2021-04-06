К организации поездки и скандальной обнаженной фотосессии украинских моделей в мусульманском Дубае причастен киевлянин Виталий Гречин. Украинские СМИ называют его большим любителем женщин. Прессе удалось выяснить, что за свою жизнь мужчина сменил несколько стран для жительства, занимался инвестированием и продюсированием эротического контента.

Как стало известно изданию «Страна.ua», Гречин родился в 1980 году в Киеве, но затем с родителями переехал в США. Там он получил два высших образования, служил в армии и, по его словам, приобрел знакомства среди высокопоставленных представителей Демократической партии США.

В начале века он вернулся на Украину и живет в Киеве. Чем он зарабатывает на жизнь достоверно неизвестно. Источники издания утверждают, что он обеспечивает эскорт-сопровождение для украинских депутатов и организовывает для них закрытые вечеринки.

Виталий Гречин смог уехать из страны до того, как местные власти задержали моделей и россиянина Алексея Концова. Он уже заявил, что к съемкам отношения не имеет. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к МИД России и послу нашей страны в ОАЭ с просьбой оказать Концову поддержку.