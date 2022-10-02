Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль | 360°

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Денежной единицей в новых субъектах России станет рубль

Денежной единицей в четырех новых субъектах России станет рубль

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Денежной единицей в четырех новых субъектах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — станет рубль. До 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны, сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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В соответствии с документом, денежной единицей в новых субъектах РФ будет рубль. Но до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны.

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Бюджетное законодательство в новых субъектах РФ будет применяться с 1 января 2023 года.

Согласно законопроектам, на территории новых субъектов России установят специальный режим для градостроительной деятельности до 1 января 2028 года.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях сформируют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими официальными представителями при ратификации в парламенте договоров о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин и главы регионов подписали в минувшую пятницу, 30 сентября.

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