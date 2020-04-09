Путин уволил замминистра внутренних дел Александра Романова

Президент России Владимир Путин 9 апреля указом уволил с должности замминистра внутренних дел, начальника следственного департамента МВД генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя Министра внутренних дел РФ — начальника Следственного департамента МВД РФ. Настоящий указ вступает в силу после его подписания», — сказано в указе.

Причины увольнения не приводятся.

Ранее были арестованы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями два его заместителя — генералы Александр Краковский и Александр Бирюков.

На сайте МВД России сообщается, что Романов до назначения на пост замминистра МВД в 2016 году занимал должность главного федерального инспектора по Калининградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.