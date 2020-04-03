Задержанных генералов МВД доставили в ИВС на Петровке

Им предъявлено обвинение в злоупотреблениями должностными полномочиями. По данным правозащитника, задержанные «провели ночь в отдельных камерах», «утром позавтракали пшенной кашей с курагой», а «потом всех отправили в суд для избрания им меры пресечения».