Задержанных генералов МВД доставили в ИВС на Петровке
Заместители главы следственного департамента МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев задержаны и находятся в изоляторе временного содержания на Петровке. Об этом сообщил RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.
Им предъявлено обвинение в злоупотреблениями должностными полномочиями. По данным правозащитника, задержанные «провели ночь в отдельных камерах», «утром позавтракали пшенной кашей с курагой», а «потом всех отправили в суд для избрания им меры пресечения».