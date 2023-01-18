Власть 18 января 2023, 14:04 Путин рассказал о мирных попытках решения ситуации с Донбассом Путин рассказал об обмане Запада во время попыток мирного решения ситуации с Украиной РИА «Новости»

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Обман стран-партнеров во время попыток России добиться мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса сделал этот путь невозможным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

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Глава государства подчеркнул, что Россия сдерживалась, чтобы выйти на мирное урегулирование конфликта. Но все это оказалось ширмой и затягиванием времени, чтобы противник смог подготовиться к боевым действиям.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <…> Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно. Просто противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в горячую фазу», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что стране ничего не оставалось, кроме как начать специальную военную операцию, чтобы защитить мирное население Донбасса.

Глава государства напомнил, что масштабные боевые действия в регионе начались еще в 2014 году, когда украинские войска использовали против мирного населения артиллерию, танки и авиацию. Поэтому сегодня основная цель специальной военной операции — прекратить боевые действия против людей.