Маневры американских военных в Черном море обеспокоили президента России Владимира Путина. Глава государства следит за ситуацией в режиме реального времени. Об этом рассказал глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос об отношении Путина к действиям Соединенных Штатов в Черном море.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер следит за развитием ситуации в режиме реального времени, а присутствие американских военных около рядом с государственной границей — это веская причина для пристального внимания и повышенных мер предосторожности.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с 30 октября в Черном море находится американский эсминец с управляемыми ракетами Porter. В акваторию также зашли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В ведомстве считают, что командование США формирует многонациональную группировку рядом с российской границей.