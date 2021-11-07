Зарубежные военные корабли попытались проверить защиту южных границ России в Черном море

Корабли с высокоточным оружием большой дальности, которые заходят в Черное море из США, НАТО и нечерноморских стран, пытаются проверить защиту юга России и побережья. Сейчас в водах находятся два американских корабля: командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Шойгу подчеркнул, что Россия понимает, когда в Черное море заходит корабль другой страны с высокоточным боевым оружием на борту. Как только становится ясно, что корабль военный и речь идет не о туристической прогулке, армия России начинает за ним наблюдать. Корабль сопровождают, понимая, что в любой момент могут начаться различные провокации. Шойгу подчеркнул, что войска не должны допускать таких вещей.

«Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — продолжил министр.

При этом министр подчеркнул, что «они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах». По его мнению, дальше начнутся учения с соседями России — грузинским и украинским флотом. Он отметил, что Россия тоже будет проводить свои учения.

Сейчас силы и средства Черноморского флота следят за двумя кораблями ВМС США, которые находятся в Черном море. Это эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и командный корабль Mount Whitney. Ранее Шестой флот США отметил, что корабли направились в Черное море, чтобы провести совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.