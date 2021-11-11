Россия высказала встревоженность в связи с обстановкой в Черном море. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, там идут непрекращающиеся провокации США и НАТО.

«Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Он задался вопросом, что делают американские корабли в Черном море, когда их базы находятся в сотнях миль оттуда. По его мнению, слова о том, что все это ради свободы судоходства, не выглядят убедительными.

«Все это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность», — констатировал Рябков.

Он отметил, что российская оборона надежна и что РФ видит все замыслы американцев насквозь. Она готова дать им отпор. Дипломат добавил, что другая сторона не понимает, что из-за последних действий возрастает риск столкновения.

Ранее Шестой флот ВМС США известил о том, что корабль Mount Whitney направился в Черное море. Там судно проводит совместные операции с силами НАТО. На борту находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США, а также командование морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces — STRIKFORNATO).